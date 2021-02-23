Второго подозреваемого в попытке изнасилования девушки задержали 22 февраля, сообщил заместитель начальника ДП г. Шымкента, передает Otyrar.kz

Как сообщил Алмас Амзеев, мужчина уже задержан и ведется следствие. Одного из преступников удалось задержать на месте преступления, предотвратил изнасилование военнослужащий ВЧ 6506 Артем Калашников.

«Второй мужчина подозреваемый в попытке насилия задержан, его уже опознали. Сейчас оба находятся под стражей», — сообщил Алмас Амзеев заместитель начальника ДП г. Шымкента.

Напомним, военнослужащий ВЧ 6506 Национальной Гвардии Артем Калашников предотвратил насилие над девушкой. Молодой боец отключил одного преступника, другому удалось бежать.

Шуддин Саидов

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