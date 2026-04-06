В Туркестанской области реализуются 98 инвестпроектов на сумму свыше 132 млрд тенге

В индустриальных зонах Туркестанской области реализуются 98 инвестиционных проектов на сумму свыше 132 млрд тенге. В целях развития бизнеса и привлечения инвестиций подписан меморандум о сотрудничестве между центром обслуживания предпринимателей «TÚRKISTAN», специальной экономической зоной и индустриальной зоной.

В рамках меморандума предпринимателям и инвесторам, прибывающим в Туркестанскую область, центр будет предоставлять полные консультации, разрабатывать бизнес-планы и сопровождать проекты на всех этапах.

Нурлыбек Исаев, руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития: «В результате реализации проектов планируется создание 6 000 новых рабочих мест. Из них уже запущено 55 инвестиционных проектов на сумму почти 60 млрд тенге. В результате, уже создано 3 454 новых рабочих места, жители региона обеспечены постоянной занятостью. Кроме того, реализуются 43 инвестиционных проекта на сумму более 72 млрд тенге. После их запуска дополнительно будет создано 2 547 новых рабочих мест».

Данные проекты реализуются в производственных отраслях, занимающих важное место в экономике региона. В их числе лёгкая промышленность, производство продуктов питания, строительная отрасль, изготовление пластмассовых изделий, машиностроение, металлургия, производство готовых металлических изделий, а также мебельное производство.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Поручаю провести работу по обеспечению индустриальных зон необходимой инфраструктурой. Необходимо пополнять индустриальные зоны новыми проектами с учётом актуальных особенностей каждого района. По данному направлению совместно с «Туркестан-Инвест» проведён очень хороший анализ — определено, что можно реализовать в каждом районе с учётом его экономической специфики. Также необходимо качественно проводить работы по содержанию индустриальных зон, их озеленению и благоустройству».

Ожидается, что это сотрудничество внесёт значительный вклад в развитие предпринимательской среды региона и улучшит инвестиционный климат. По поручению акима создана индустриальная зона регионального значения «Туркестан-2».

В настоящее время ведутся работы по правовому оформлению земельного участка площадью 150 гектаров.