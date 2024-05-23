Впечатляющие результаты инвестиций и строительства в Шымкенте

Согласно данным, предоставленным пресс-службой акима города Шымкента, за первые четыре месяца 2024 года мегаполис демонстрирует ряд положительных изменений в ключевых показателях социально-экономического развития.

Инвестиции:

Общий объем инвестиций: 145,8 млрд тенге (+3,5%)

Государственные инвестиции: 21,6 млрд тенге

Частные инвестиции: 124,2 млрд тенге.

Строительство:

Объем строительных работ: 39,8 млрд тенге (+38,7%)

Введено в эксплуатацию жилья: 243,8 тыс. кв. м

Индивидуальное жилье за счет населения: 94,6 тыс. кв. м.

Торговля:

Общий объем торговли: 608 млрд тенге

Индекс физического объема: +11,0%.

Положительная динамика наблюдается практически во всех сферах экономики.

Рост инвестиций, особенно в частном секторе, является свидетельством растущей привлекательности Шымкента для бизнеса.

Увеличение объемов строительства говорит о развитии города и повышении спроса на жилье.

Рост показателей торговли отражает активизацию экономической деятельности и повышение благосостояния населения.

Эти достижения являются результатом целенаправленной работы акимата города, направленной на создание благоприятного инвестиционного климата, поддержку предпринимательства и развитие инфраструктуры.

Инвестиции в размере 145,8 млрд тенге, из которых 124,2 млрд тенге поступили от частного сектора, показывают высокий уровень доверия бизнеса к экономической политике города.

Государственные инвестиции, составляющие 21,6 млрд тенге, направлены на поддержание и развитие инфраструктуры, что способствует дальнейшему росту города.

В строительном секторе наблюдается значительное увеличение объема работ, достигшее 39,8 млрд тенге.

Введение в эксплуатацию 243,8 тыс. кв. м жилья, из которых 94,6 тыс. кв. м приходится на индивидуальное жилье, финансируемое населением, демонстрирует активное развитие жилищного строительства и рост спроса на недвижимость.

Торговля в Шымкенте также показывает положительные результаты: общий объем составил 608 млрд тенге, а индекс физического объема увеличился на 11,0%.

Это свидетельствует о росте покупательской способности населения и увеличении товарооборота в городе.

Эти показатели являются результатом комплексной стратегии акимата, направленной на улучшение инвестиционного климата, поддержку малого и среднего бизнеса, а также развитие городской инфраструктуры.

Привлечение инвестиций и рост строительства способствуют созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни и экономическому развитию города.

Уверенное развитие Шымкента в текущем году демонстрирует устойчивость экономики города и его потенциал для дальнейшего роста.

Благодаря слаженной работе городских властей, Шымкент продолжает развиваться, привлекая новых инвесторов и создавая благоприятные условия для бизнеса и жизни горожан.