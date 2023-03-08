Полезные лайфхаки для огородников и садоводов

Южане открывают дачный сезон. Ранняя весна заставила садоводов и огородников приступить к активной деятельности.

Но после зимнего застоя нужно быть начеку и не бросаться в работу, как в омут с головой. Особенно внимательно нужно относиться

к здоровью пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Возьмите за правило – труд

на участке должен идти на пользу!

Утро начинайте с разминки

Никто не спорит, что физическая активность полезна для здоровья. Разумная нагрузка способствует укреплению мышечной, сердечно-сосудистой системы, позвоночника. Ученые говорят, что умеренная физическая работа способна защитить человека от развития сахарного диабета. А уж об эмоциональном здоровье вообще говорить не приходится: многие дачники уверяют, что с открытием сезона у них прибавляется энергии, сил и хорошего настроения.

Природа лечит!

Но во всем нужно искать золотую середину. Если вы всю зиму не выходили из дому дальше ближайшего магазина и поликлиники, то в дачные работы включайтесь постепенно, учитывая возможные риски. Поговорка весенний день год кормит не для вас.

Каждое утро начинайте с легкой гимнастики. Это своеобразный разогрев для трудового «забега» на день.

Вот такой самый простой комплекс полезен тем, у кого повышенное давление, сердечно-сосудистая патология, проблемы с костями.

Первое упражнение. Растираем ладони до ощущения теплоты, как будто катаем пластилин. Растираем (разогреваем) пальцы. Теперь ладони с тыльной стороны (движения, как при мытье рук).

Второе. Гладим и растираем стопы.

Третье. Переходим к суставам. Выполняем вращательные движения, сгибание-разгибание лучезапястных, локтевых и плечевых суставов, а также голеностопных, коленных и тазобедренных – по 8-10 раз.

Разогрелись, подготовили тело для пред-

стоящей работы – теперь можно и в огород.

Если вы сердечник и гипертоник

Для сердца пожилого человека умеренная работа на даче – лучшая тренировка. Но здесь ключевое слово – «умеренная». Такая нагрузка позволяет значительно сократить риск развития сердечного приступа, инсульта и других смертельно опасных для здоровья состояний. Если же бросаться с места в карьер, то можно, напротив, довести себя до сердечного приступа и даже инфаркта.

Чтобы работа на даче не стала причиной резкого ухудшения здоровья, рассчитывайте нагрузки, учитывая собственное самочувствие. Перегружать организм ни в коем случае нельзя. Обрабатывая грядки или сажая рассаду, прислушивайтесь к себе. При возникновении малейшего дискомфорта или болезненных ощущений сразу отправляйтесь отдыхать. Если появились неприятные симптомы, такие как шум в ушах, тяжесть в области груди, внезапная слабость, надо немедленно прекратить работу и сделать перерыв. Если не становится лучше – обращайтесь за медицинской помощью.

Обратите внимание: сердечники чувствуют себя хуже при повышенной температуре воздуха и влажности. Так что не спешите бросаться в работу сразу после теплого дождичка.

Повышенное давление – еще одна угроза, которая может настигнуть из-за чрезмерных нагрузок и длительной работы на солнце.

И, конечно, противопоказано работать с наклоненной вниз головой. Такая поза особенно опасна для сердечников и гипертоников. Если долго находиться в согнутом положении с опущенной вниз головой, то возможен подъем давления вплоть до гипертонического криза. Поэтому возьмите за правило копать и рыхлить землю садовыми инструментами с длинными ручками, чтобы поменьше наклоняться, а сажать, полоть, убирать урожай с грядок – сидя на скамеечке. Да, поначалу это непривычно, но зато безопасно.

Подниматься резко тоже нельзя, может закружиться голова. Меняйте положение тела плавно, без резких движений.



Если вы предрасположены к гипертонии, то обязательно возьмите с собой на дачу тонометр и регулярно контролируйте свое состояние: при высоком (или низком) для вас давлении сразу прекращайте работу. Все необходимые лекарства, прописанные врачом, всегда должны быть под рукой.

Обратите внимание! По статистике, гипертонические кризы чаще всего происходят с 5 до 11 часов утра и с 17 до 19 вечера. И хотя это самое активное трудовое время, не стоит пытаться за один присест все посадить и прополоть все грядки.

Щадите позвоночник и суставы

Осторожными надо быть и тем, у кого проблемы с позвоночником и суставами. Тяжелые физические нагрузки, растяжения и переохлаждения вызывают обострение этих хронических заболеваний. В результате вместо бодрости и радости человек получает боль и воспалительные процессы.

К проблемам с суставами приводят длительные однообразные движения руками, этого следует избегать и менять виды работ. Иначе возникает перенапряжение связок и сухожилий, возникают боли, как правило, в плечевом и локтевом суставах. В этом случае необходимо обеспечить полный покой руке, использовать обезболивающие лекарства и мази.

Самый оптимальный вариант – полчаса работы, потом отдых. Затем желательно сменить положение тела либо вид деятельности.

«Сорвать» позвоночник запросто можно, подняв тяжелый груз. В момент, когда вы поднимаете или несете что-то тяжелое, будьте внимательны, не нужно делать резких движений, поворотов, рывков, наклонов. Беря груз, лучше не наклоняться к нему, а присесть и поднимать из этого положения.

Важно соблюдать правила подъема тяжестей:

* не поднимать тяжести рывком;

* не наклоняться низко, чтобы взять ношу;

* не поднимать груз со сгорбленной спиной;

* поднимать за один раз следует не более 5-6 кг;

* переносить тяжесть рекомендуется в двух руках;

* выбрасывать землю с лопаты нужно в сторону, а не резко за спину.

Если же вы знаете, что у вас проблемный позвоночник, полезно использовать во время работы специальные пояса или бандажи. При достаточно серьезных нагрузках рекомендуется работать в специальном ортопедическом корсете. Ну а простейшую его разновидность можно сделать самому: сложить простыню в несколько слоев в виде кушака шириной 25-30 см, плотно обернуть им поясницу и закрепить.

Постарайтесь также избегать сквозняков и переохлаждений.

Ну и, естественно, в результате физической нагрузки возможны обострения остеохондроза. Чтобы избежать неприятных симптомов, необходимо в течение дня при выполнении дачных работ постараться сохранять максимально прямое положение спины.

Обратите внимание! Категорически запрещается поднимать тяжести людям с опущением внутренних органов (почек, желудка, матки). Неправильное поднятие тяжестей даже у здоровых людей может привести к ущемлению нерва, к люмбаго («поясничному прострелу») или пояснично-крестцовому радикулиту.

Защищайтесь

от солнца

Да, уже пора. Наше солнце горячее даже зимой. Поэтому, работая на открытом участке, не стоит пренебрегать головным убором, одежду лучше надевать светлую из натуральных и дышащих тканей. Это защитит от солнечного удара, перегрева. Нужно также учитывать, что перегрев может привести к скачку артериального давления и сбою сердечного ритма. Если пульс участился, значит, нагрузка на сердце и сосуды повышена. Снижайте темп и делайте перерыв. В самый пик солнечной активности устройте себе отдых. Просто полюбуйтесь весенней природой и подышите свежим воздухом!

В Казахстане постепенно отменят государственное регулирование цен на лекарства.

В Агентстве по защите конкуренции сообщили, что уже с 10 января 2023 года не регулируются цены на 376 наименований лекарственных средств, продаваемых в аптеках. В их числе – гомеопатические препараты, БАДы, витамины и лекарства для лечения несложных заболеваний. Об этом рассказала директор департамента финансовых рынков и иных отраслей Мира Туякбаева в рамках XIV международного евразийского фармацевтического форума.

«Мы выступаем за конкурентное ценообразование, поэтому мы инициировали поэтапное дерегулирование. Учитывая социальную важность данного рынка, мы считаем, что к вопросу необходимо подходить комплексно, понимать уровень развития конкуренции, производства дженериков (аналогов)», – сказала Мира Туякбаева.

С января 2024 года власти перестанут регулировать цены на все лекарства, отпускаемые без рецепта, продаваемые оптом и в розницу. Критерии для попадания в этот список безрецептурных лекарств обещают определить уже до конца марта 2023 года.

А в 2024-2025 годах регулировать цены перестанут даже на лекарства, отпускаемые в аптеках по рецепту. Таким образом, к 2026 году государство будет регулировать цены только на те препараты, которые закупает СК «Фармация» на средства государственного бюджета в рамках ГОБМП и ОСМС.

Ученые из Гуандунского института сердечно-сосудистых заболеваний выяснили, что лучшим временем для занятий спортом является промежуток между 12 и 17 часами дня.

Об исследовании китайских ученых написал журнал The Sun.

Результаты исследования показали, что у людей, тренировавшихся в середине дня, в целом был пониженный риск смерти и от сосудистых заболеваний, в частности. По наблюдению ученых, процесс восстановления улучшается после занятий спортом именно в период между полуднем и пятью часами вечера.

Кроме того, подчеркивается, что при умеренной или интенсивной физической нагрузке вне зависимости от времени суток снижается риск возникновения всевозможных заболеваний.

К похожему выводу ранее пришли ученые из Каролинского института (Швеция) и Копенгагенского университета (Дания). Они определили, что для тренировок в целях похудения лучше всего подходит позднее утро, поскольку метаболизм выше днем.