Обеспечить покупателей свежей клубникой хотят аграрии Шымкента

Обеспечить покупателей свежей клубникой местного производства круглый год, взялись аграрии Шымкента, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Сейчас в городе наращивают объемы и экспериментируют с технологиями. В одном из хозяйств 4 гектара отдали под новый итальянский сорт. Он плодоносит с весны и до поздней осени. Саженцы сначала высадили в открытый грунт, однако большая часть растений, в небывало суровую для региона зиму, погибло. Сельхозтоваропроизводители нашли выход и теперь возводят ягодные туннели. Такие аграрные новинки – пока редкость для мегаполиса.

«Опыт получили следующий, что в открытом грунте в Шымкенте вести сельское хозяйство очень рискованно. Поэтому хотим заниматься закрытым грунтом, а именно — выращивать в туннелях, чтобы не было таких рисков потери. И стоит задача, чтобы получить ранний и поздний урожай», — говорит Тимур Костин, глава крестьянского хозяйства в г.Шымкенте.

«Начиная с этого года в рамках развития кластерных проектов хотим развивать клубничные производства. Мы их связываем с перерабатывающими предприятиями, которые есть у нас в городе, три -основных. Тем самым можно наладить производство без отходов», — говорит Абунасыр Джанбатыров, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента.