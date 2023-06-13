«Свалка» с ящиками клубники возмутила казахстанцев

Накануне в социальных сетях распространилась видеозапись с выброшенной на улицу клубникой. Судя по кадрам, бесхозной ягоды не менее 200 килограммов.

Точное местонахождение «клубничной свалки» неизвестно. Как бы там ни было, пользователей Казнета возмутили высокие цены на ягоду, тогда как нераспроданный товар попросту уходит в никуда. Сами же торговцы говорят, выкидывать клубнику приходится ежедневно, это издержки бизнеса.

«То что на видео похоже на турецкую клубнику, но их сезон уже закончился. Сейчас возим из Сарыагаша, Алматы, даже с Ташкента не возим. Слишком жарко, продукт скоропортящийся, капризный, не выдержит дороги. Что касается нас, нам тоже приходится выбрасывать каждый день. Вот только вчера выбросил 8 кг клубники, это представьте только 1 магазин овощной, а сколько у нас их в городе?», — говорит Аяуметдин Жорабеков, владелец овощного магазина.

По словам предпринимателя, клубничный бизнес отнюдь не прибыльный. С одного килограмма ягоды чистая маржа составляет всего 200 тенге. Остальное — расходы на логистику, упаковочный материал и хранение. Поэтому, вопрос снижения цен, пока что не является возможным.

А между тем, в Шымкенте кило клубники из Сарыагаша стоит 2500 тенге, алматинская -1600, а стоимость самого вкусного сорта «Черный принц» достигает и до 5 тысяч тенге, и это в разгар сезона, возмущаются жители.

«Да, конечно понять людей можно. Они говорят, мол, лучше дешево продали бы, чем выкидывать. Но мы из хранилища в день по 30-40 кг берем, иногда хорошо распродается, иногда остается, это не предугадать. Опять таки, к вечеру, если ягоды подпортились, мы не можем их кому-то отдать, человек может отравиться, не дай Бог. Апельсины, яблоки, бывает, отдаем, а ягоды, арбузы, дыни мы лучше выкинем. И все целы и здоровы», — говорит предприниматель.

Что касается «клубничной свалки», найти ее организаторов не получилось. В городском и областном департаментах полиции пока что об инциденте ничего не знают. При этом стражи порядка напоминают, что выброс мусора в неположенном месте облагается штрафами.