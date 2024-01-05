Клубничным бизнесом занимается многодетная семья в Шымкенте

Многодетная семья из Шымкента выращивает клубнику в собственных теплицах.

Мойдиновы получили безвозмездный грант на развитие бизнеса и теперь выращивают ягоды на 2 сотках. В планах расширить тепличное хозяйство.

Многодетная мама Субхидам Мойдинова успешно совмещает заботу о детях с бизнесом. В прошлом году женщина выиграла безвозмездный грант. На деньги от государства установила теплицу на 2 сотках и посадила 2 000 саженцев клубники. Это — первый урожай.

«У нас семейный бизнес, все средства от гранта вложили в дело. И сейчас получаем урожай. Шымкентцы любят клубнику, на эту ягоду большой спрос круглый год», — говорит Субхидам Мойдинова, жительница г. Шымкента.

В планах семьи Мойдиновых увеличить площадь теплицы. Урожай надеются собирать три раза в год. Для полива используют метод капельного орошения.

«Мы посадили клубнику в конце августа чтобы к новому году был урожай. Все саженцы взошли, урожай хороший», — говорит Зияддин Мойдинов житель г. Шымкента.

В прошлом году в Шымкенте в рамках национального проекта «Развитие предпринимательства» гранты получили 452 предпринимателя из социально уязвимых слоев населения. Все они успешно развивают пищевую промышленности, животноводство, сферу услуг и другие направления бизнеса.