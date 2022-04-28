В Туркестанской области поспела клубника

В Келесском районе созрела клубника, посеянная осенью прошлого года.

Житель населенного пункта Казахстан Келесского района, индивидуальный предприниматель Исмадияр Адилов выращивает клубнику. По его словам, с одного гектара он будет получать 15-20 тонн урожая в год.

Большое внимание предприниматель уделяет качеству почвы — для выращивания клубники и хорошего урожая нужна влажная почва. Чтобы поддерживать влажность, в нее добавляют специальные удобрения и обеспечивают соответствующий уход.

Клубника, посеянная осенью прошлого года, уже созрела, третий урожай предприниматель отправляет на внутренний рынок.

С первого урожая Адилов собрал 200 килограммов клубники, со второго — 800. А третий сбор ягоды дал уже 4 тонны с гектара.

Келесскую клубнику заказывают в крупных городах страны и районах региона.