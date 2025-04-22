Клубничный аким: как сельский лидер превращает аул в ягодную столицу

Местные называют его «клубничным акимом» — и не зря.

Бахытбек Саттарулы сам раньше занимался земледелием, а возглавив округ два года назад, первым делом взялся за развитие клубничного производства. Он не только обучает односельчан, но и подаёт личный пример: клубника растёт даже возле здания акимата.

Бахытбек Саттарулы, аким сельского округа Бірінші Мамыр: «Сельчане проявляют всё больший интерес. Многие уже начали сажать клубнику, планируют наладить производство. Мы помогаем — завозим качественную рассаду из Кыргызстана. В каждом селе есть те, кто начал. Хотим, чтобы клубникой занялась вся деревня — у нас плодородная земля и подходящий климат».

В округ входят 7 сёл, здесь живут около 21 тысячи человек. Чтобы заинтересовать сельчан и вовлечь их в агробизнес, провели обучающие семинары с привлечением агрономов. Клубника стала символом новых возможностей. Один из первых, кто поддержал инициативу — Мамыр Аманбаев из села Бейнеткеш.

Мамыр Аманбаев, житель села Бейнеткеш: «По инициативе нашего акима и при поддержке спонсоров я посадил клубнику на трёх сотках с капельным поливом. В этом году ждём хороший урожай. Призываю всех присоединиться!»

На этом Бахытбек Саттарулы не остановился. На пустующей территории возле акимата он высадил 40 саженцев персика и 40 яблонь, привезённых из Турции, а также виноград и черешню. Рядом местные сорта для сравнения. По его словам, всё начинается с качественного посадочного материала.

Бахытбек Саттарулы: «Во многих магазинах фрукты из Кыргызстана и Узбекистана. А ведь мы живём на благодатной земле. Надо самим выращивать и думать о продовольственной безопасности. Дел много. Если будет поддержка государства и активная разъяснительная работа, село быстро станет производственным центром».

В рамках программы «Одна деревня — один продукт» аким намерен расширять клубничное направление. Его цель — поднять уровень жизни сельчан и создать устойчивое, конкурентоспособное хозяйство, способное обеспечить рынок качественной продукцией.