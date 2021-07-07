Осужденный, отбывающий наказание за убийство в учреждении ИЧ-167/2 ДУИС по городу Шымкент вырастил свой сад, передает otyrar.kz.

Как сообщают в ведомстве, осужденному Жандосу (имя изменено) за 6 лет удалось вырастить более десяти видов различных растений от фруктовых деревьев до цветов.

Уходом за растениями Жандос начал заниматься в 2015 году, практически сразу после приговора суда, сообщает пресс-служба Департамента Уголовно-исполнительно системы по г.Шымкент.

«Когда я попал в первое учреждение, очень сложно было принять, что меня осудили на 10 лет, это большой срок. Отбывая наказание, я начал интересоваться растениями, это помогало мне принять ситуацию и обрести душевное равновесие», — вспоминает Жандос.

В 2017 году Жандоса перевели в учреждение максимальной безопасности ИЧ-167/2, где он обратился в администрацию с просьбой трудоустроить его садовником. Сейчас в саду осужденного растут розы, пионы, портулак и несколько плодовых деревьев. А для самого Жандоса его сад стал местом переосмысления своей жизни.

«В нашем учреждении отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. При проведении воспитательных мероприятий очень важно найти тот инструмент и подход к осужденному, который окажет на него наибольший положительный эффект. Вырастив сад, осужденный не только смог найти занятие по душе, но и помог другим осужденным увидеть красоту природы», — отметил заместитель начальника учреждения Сембек Магжан.