308,5 млн тенге из бюджета выделили детским лагерям в Шымкенте

Для того чтобы дети провели свои летние каникулы полезно и весело из госбюджета города выделено 308,5 млн тенге детским лагерям, передает OTYRAR.

Такая сумма покрывает путевки детям из малоимущих семей и детям-сиротам. В целом, в этом году в акимате запланированы различные мероприятия по полезному времяпровождению 154 270 детям, а это почти 65% школьников города.

Из них 16 715 детей проведут каникулы в детских лагерях за чертой города, а 137 555 в лагерях рядом со своей школой, передает пресс-служба акимата города Шымкент.