В Шымкенте очередникам вручили ключи от новых квартир

В Шымкенте состоялась очередная выдача арендного жилья гражданам, состоящим в очереди на получение квартир. Жильё предоставлено из коммунального жилищного фонда. Новые квартиры расположены в микрорайонах «Бозарық», «Тұран» и «Асар-2».

Торжественная церемония прошла на площадке выставочного центра «Көрме» с участием акима города Габита Сыздыкбекова. Глава мегаполиса поздравил новосёлов и пожелал каждой семье уюта, благополучия и счастливой жизни в новых домах.

Арендное жильё получили граждане с инвалидностью I–II групп, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи, а также дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.

Вручение ключей стало результатом реализации мер государственной поддержки граждан, нуждающихся в жилье. Работа в этом направлении будет продолжена.