Казахстан призывает к переговорам на фоне конфликтов

Редактор Юлия Машковская
16
Фото пресс-службы правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что взаимодействие в рамках ЕАЭС ограничено экономической повесткой.

Выступая на полях Евразийского межправительственного совета, он подчеркнул: «взаимодействие в рамках союза носит исключительно экономический характер и не предусматривает обсуждение международных политических вопросов и безопасности».

Комментируя ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке, отмечено, что геополитическая обстановка остаётся сложной и нестабильной, а конфликты негативно влияют на мировую экономику.

Президент Казахстана призвал прекратить атаки на гражданские и экономические объекты и вернуться к переговорам. При этом страна не претендует на роль посредника, но готова «организовать мирный диалог» при заинтересованности сторон.

Бектенов выразил уверенность, что партнёры Казахстана поддерживают курс на скорейшее урегулирование и возвращение к переговорному процессу.

