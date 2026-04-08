Freedom broker
Казахстан приветствует дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

-
Редактор Юлия Машковская
-
15
Касым-Жомарт Токаев
Фото: Aqorda

Президент Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение договоренности о полном прекращении огня и установлении перемирия на Ближнем Востоке.

Соглашение было достигнуто при посредничестве премьер-министра Шахбаза Шарифа и главнокомандующего вооруженными силами Пакистана, фельдмаршала Асима Мунира, об этом сообщил советник президента – пресс-секретарь президента Республики Казахстан Айбек Смадияров.

По словам главы государства, договоренность стала возможной благодаря политической воле и усилиям президента США Дональда Трампа, руководства Ирана и всех стран, вовлеченных в вооруженный конфликт.

Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что достигнутое перемирие будет носить долгосрочный характер и станет важным шагом к укреплению мировой торговли и экономическому процветанию государств.

 

