В Шымкенте закупили новые автобусы с камерами видеонаблюдения

В автопарке Шымкента новое пополнение. Пять современных автобусов закупили для жителей города, и еще столько же запустят на линии до конца года, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента. Новый транспорт «Zhongtong» рассчитан на 30 сидячих мест, общая вместимость 77 человек. Он оснащен кондиционером, что особенно актуально перед началом жаркого сезона, и еще камерами видеонаблюдения, что обеспечит горожанам более безопасные поездки. К слову, половина из курсирующих автобусов оснащены видеонаблюдением, и сейчас специалисты планируют довести этот показатель до максимума.

Все 5 автобусов уже выехали на линии по маршруту № 69. Пассажирский транспорт закупила транспортная компания, стоимость одного- 54 млн тенге. Еще столько же, по словам специалистов профильного ведомства, прибудут до конца года. Сейчас по данному маршруту курсируют 13 автобусов и половина из них- старые.

Если обобщить, всего в Шымкенте 77 регулярных городских маршрутов, на которые ежедневно выезжают 915 автобусов. Услуги по перевозке пассажиров оказывают 11 частных перевозчиков.