Школы Туркестанской области нуждаются в 2 тыс. камерах

В прошлом году в Туркестанской области совершено 209 преступлений против несовершеннолетних. Об этом рассказали на совещании по обеспечению безопасности в школах Туркестанской области с участием акима Дархана Сатыбалды.

В совещании приняли участие представители прокуратуры, областного департамента полиции и руководители управлений. В Туркестанской области школы и детские сады на 100% обеспечены системой видеонаблюдения. Но 3328 из них изношены и не выполняют в полной мере свои функции.

«Все учебные заведения области обеспечены камерами наблюдения. Но из 9980 установленных видеокамер 3328 в изношенном состоянии и их необходимо менять. Школам области необходимы две тысячи новых камер видеонаблюдения» -отчитался руководитель управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Динислам Болатханулы.

В 1000 школах области обучается около 515 тыс. учащихся, а в 52 колледжах — около 37 тыс. студентов. В 1364 детских садах воспитывается более 151 тысячи детей. Ответственным структурам даны рекомендации по финансированию работ по установке турникетов в школах и полному охвату системой сигнализации учебных учреждений области.

«Дорожное управление, вы должны в этом году полностью выполнить работы по установке на дорогах ведущих к школам дорожных знаков и камер видеонаблюдения, лежачих полицейских, разметки, пешеходных переходов и светофоров. Необходимо утвердить план мероприятий по приведению в соответствие с требованиями школьных ограждений и систем видеонаблюдения в учебных заведениях, установке тревожных кнопок, турникетов, обеспечению охраны и выполнению других работ в полном объеме. Проведите расчёты и составьте смету сколько нужно денег, по каким статьям расходов и дайте мне результат»,— поручил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

В прошлом году в Туркестанской области было совершено 209 преступлений против несовершеннолетних. А самими подростками совершено 154 правонарушения. Аким области поручил провести работу по созданию безопасной среды для детей.