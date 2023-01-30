140 млн выделили на стерилизацию животных в Шымкенте

Вместо отстрела в Шымкенте будут стерилизовать и отпускать на волю бездомных животных. На эти цели в мегаполисе уже выделили 140 миллионов тенге, передает OTYRAR.

Цифру огласили в управлении сельского хозяйства и ветеринарии. Средства выделили впервые. Ведь теперь, согласно новому закону, бездомных будут стерилизовать, вакцинировать, чипировать и отпускать. Но только тех, кого ветеринары не посчитают агрессивными.

При этом с начала года, как заверили в управлении ветеринарии, не было умерщвлено ни одно животное.

Кроме 140 миллионов, еще 120 миллионов тенге пойдут на содержание питомника. Там, после нареканий на работу, сменили директора.

«Был инцидент, когда в питомнике у нас не хватало кормов. Такие факты. Было проведено служебное расследование, и по результатам, директор госпредприятия сначала получил выговор, далее уволили его. На сегодняшний день все корма для животных обеспечены в полном объеме», — говорит Талгат Мекамбаев заместитель руководителя управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента.