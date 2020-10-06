Военнослужащие войсковой части 35748 регионального командования «Юг» приступили к сдаче итоговой проверки за 2020 год.

К ней привлекаются все военнослужащие части вне зависимости от должностей и воинских званий. Принимает зачеты комиссия Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

В течение нескольких дней военнослужащие будут сдавать зачеты по строевой, государственно-правовой, профессиональной, специальной, огневой и физической подготовкам. Кроме того, они продемонстрируют свои знания общевоинских уставов и РХБ защиты. Каждый военнослужащий будет оцениваться не только в теории, но и на практике.

Первый день начался со строевого смотра, в ходе которого комиссия Генерального штаба проверяла внешний вид, документы и снаряжения вещевых мешков личного состава. После строевого смотра военнослужащие приступили к сдаче зачетов по строевой подготовке, выполняли строевые приемы в движении, с оружием и на местах.

Далее идет сдача огневой подготовки, где покажут свои навыки в разборке и сборке автомата, снаряжении магазина патронами, а также правильности изготовки к бою.

Также военнослужащие выполнят упражнение учебных стрельб из АК-74. Все нормативы выполняются на время, за правильностью следят офицеры – члены комиссии.

Все военнослужащие относятся к проверке ответственно и стараются продемонстрировать наилучшие результаты.

Закончится проверка подведением итогов. Каждое подразделение получит соответствующую оценку, в соответствии со своим уровнем подготовки личного состава.