В Шымкенте комиссия генштаба подвела итоги обучения военнослужащих.

Экзамены и зачеты сдавали более 700 военнослужащих, освоивших программу подготовки по специальности, сообщает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

Комиссия Генерального штаба провела проверку военнослужащих по каждой военно-учетной специальности. Знание функциональных обязанностей, материальной части штатного вооружения и техники, порядок их хранения и эксплуатации – все это нужно знать наизусть. Военнослужащие на практике показали, как за это время они освоили оружие и боевые машины. На полигоне экзамен проходил, как сдача нормативов. За правильностью выполнения следили члены комиссии.

– Результаты проверки комиссии помогли в полном объеме оценить уровень методического мастерства офицеров и сержантов. По результатам контрольной проверки бригада получила общую оценку «хорошо», – отметил председатель комиссии полковник Канат Казизов.

Следующим этапом подготовки войск будет отработка сладенных действий отделений, расчетов и экипажей. Военнослужащие покажут свои знания, умения и навыки уже в составе подразделений.