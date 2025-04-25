Три яркие истории успеха выпускников Шымкента

Алина Есенгелдиева, Серик Нурым и Асель Ибадулла открыли двери в самые престижные университеты мира, передает агентство Kazinform.

Три молодых таланта из Шымкента покоряют мировую академическую науку. Алина Есенгелдиева получила 11 приглашений от престижных университетов для изучения биомедицинской инженерии, Серик Нурым завоевал более 50 предложений от ведущих IT-вузов мира, а Асель Ибадулла получила грант в докторантуру Стэнфордского университета.

От науки — к биомедицинским инновациям

Выпускница школы-лицея № 41 Алина Есенгелдиева — победительница международного конкурса «Откроем мир науки».

С юных лет она проявляла интерес к научной деятельности, участвовала в олимпиадах, защищала исследовательские проекты, и как результат — 11 приглашений от престижных университетов США и Великобритании.

Алина сделала выбор в пользу биомедицинской инженерии — одной из самых востребованных профессий будущего.

Сегодня она стоит перед серьезным выбором: какой из университетов поможет ей реализовать мечту — создавать медицинские технологии для лечения сложных заболеваний.

— Биомедицинская инженерия — это шанс изменить мир. Представьте: технологии, которые помогут людям победить болезни, которые сегодня кажутся неизлечимыми. Это моя мечта. Я подавала документы в 20 университетов, потому что хотела быть уверенной, что найду именно то место, где смогу полностью раскрыть свой потенциал. Сейчас у меня есть предложения от 11 вузов, и я тщательно их анализирую. Каждый из них предлагает что-то уникальное, но больше всего меня привлекает Лос-Анджелес. Там идеальное сочетание климата, атмосферы и возможностей для роста. Это именно то, что я искала, — поделилась планами Алина.

Покорение IT-вершин

Ученик 11-го класса школы-гимназии № 65 Серик Нурым получил более 50 приглашений от университетов США, Великобритании, Германии, Испании, Турции, Гонконга, Болгарии и ОАЭ.

Его выбор пал на сферу информационных технологий.

— IT — это не просто технологии, это огромная сила, формирующая будущее. Новейшие технологии становятся двигателем развития всех отраслей. Быть среди лидеров, создающих масштабные перемены — это для меня большая мотивация, — говорит Серик Нурым.

От Шымкента — до Стэнфорда

Асель Ибадулла, уроженка Шымкента, вошла в мировую академическую элиту — она стала одной из двух человек на планете, кто в этом году получил полный грант на программу докторантуры в Стэнфордском университете (США) по направлению Health Policy and Decision Sciences.

Примечательно, что в этом году программа приняла всего двух студентов со всего мира.

Асель — выпускница Назарбаев Университета (бакалавриат по бионаукам) и Йельского университета (магистратура). Во время учебы в Йеле она проходила стажировку в Центре исследований и инноваций ERIC и работала в команде SalivaDirect — проекта по ранней диагностике COVID-19.

— В целом моя конечная цель — помочь Казахстану сформулировать эффективные ответные и профилактические меры в отношении неинфекционных заболеваний и психических расстройств. Поэтому посвящайте студенческие годы тому, чтобы пробовать, исследовать себя и расти как личность, — считает Асель Ибадулла.