50 ведущих вузов мира открывают свои двери перед учеником из Шымкента

Серик Нурым — один из лучших учеников школы-гимназии №65 города Шымкента. Сегодня он получил приглашения от 50 ведущих университетов мира. Престижные вузы США, Испании, Германии, Великобритании и Гонконга открыли перед ним свои двери.

Серик Нурым, ученик 11 класса: «Скорее всего, я выберу китайский университет в Малайзии. Там хороший климат. Я был во Вьетнаме. Климат мне очень понравился. К тому же, Малайзия — мусульманская страна, это тоже имеет значение. И уровень образования там достаточно высокий».

Благодаря особой тяге к знаниям, высокому уровню английского языка и интересу к IT, сегодня Серика признают во всем мире. Сам он выбрал сферу информационных технологий и поставил перед собой цель — стать мировым специалистом в этой области.

Анар Кулумбетова, классный руководитель: «Сейчас технологии идут вперед. Серик не раз говорил, что хочет освоить эту сферу и принести пользу своей стране. Мы возлагаем на него большие надежды. Он получил гранты от зарубежных вузов и, я уверена, что, получив хорошее образование, он внесет вклад в развитие нашей страны».

Серик Нурым мечтает работать в сферах искусственного интеллекта, анализа данных и кибербезопасности, чтобы стать известным специалистом на мировом уровне. По его словам, IT — это не просто технологии, это основа будущего человечества.