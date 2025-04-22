Секрет успеха Алины: школьница из Шымкента покоряет мировые вузы

Ученица 11 класса школы №41 Алина Есенгельдиева уже сегодня стоит перед серьёзным выбором. Ей предстоит решить, в каком из университетов мира она продолжит обучение. На сегодняшний день 11 приглашений, среди них вузы США и Великобритании.

Алина Есенгельдиева, ученица 11 класса: «У каждого университета свои сильные стороны. Сейчас я анализирую предложения и выбираю тот вуз, который поможет реализовать себя в профессии. Больше всего привлекает Лос-Анджелес — и климат, и атмосфера университета совпадают с моими мечтами».

Алина с детства интересуется наукой. В будущем она хочет работать в области биоинженерии — создавать медицинские технологии и искать решения для лечения сложных заболеваний. Чтобы добиться этой цели, девушка не ограничивалась учебниками: она участвовала в международных олимпиадах, защищала научные проекты и постоянно совершенствовала знания.

Гульмира Жусип, заместитель директора школы: «Алина подала заявки в 20 вузов. Уже есть 11 приглашений и, мы уверены, это не предел. Она — настоящая гордость нашей школы».

Для Алины биоинженерия — это не просто престижная специальность. Это путь к тому, чтобы с помощью науки служить людям, делать жизнь человечества лучше. И сегодня она уверенно идёт к своей мечте.