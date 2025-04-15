Асель из Шымкента зачислена в Стэнфорд — одна из двух, принятых со всего мира

Асель Ибадулла, уроженка Шымкента, добилась впечатляющего академического успеха: она принята на докторскую программу Стэнфордского университета по направлению Health Policy, Decision Sciences.

Примечательно, что в этом году программа приняла всего двух студентов со всего мира, что подчеркивает высокий уровень конкуренции и исключительные достижения кандидатки из Казахстана, сообщает «Алга Казахстан«.

Асель прошла путь от средней школы №66 в селе Казгурт до магистратуры в Йельском университете и исследовательской работы в Гарварде. Её научный интерес сосредоточен на политике в области здравоохранения и анализе решений в медицинской сфере — одной из ключевых дисциплин, определяющих будущее глобального здравоохранения.

Программы подобного уровня отличаются предельно жёстким отбором. Количество мест ограничено, что позволяет университетам обеспечивать индивидуальный подход и высочайшее качество обучения. Попадание в такую академическую элиту — это не только признание профессиональных компетенций, но и свидетельство исключительной настойчивости, трудолюбия и интеллектуальной силы.

Особо вдохновляет то, что Асель совмещает научную карьеру с семейной жизнью. Она не только успешный исследователь, но и заботливая мать и супруга. Её история разрушает стереотипы и доказывает, что современная женщина может быть успешной во всех сферах — учёбе, науке, семье.

Асель Ибадулла — пример для молодёжи, особенно для девушек, стремящихся к знаниям и международной карьере. Её путь подтверждает: границы существуют только в нашем сознании, а упорство и стремление к цели открывают двери даже в самые престижные университеты мира.

История Асель — это не просто вдохновляющий рассказ. Это напоминание каждому из нас: невозможно — возможно. Всё зависит от вас.