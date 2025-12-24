Новый налоговый кодекс вводит прогрессивную шкалу ИПН

Новый налоговый кодекс меняет не только налоговые режимы и ставки по НДС, но и вводит прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога.

Если совокупный годовой доход не превышает 8,5 тысячи МРП, это около трёх миллионов тенге в месяц, ставка индивидуального подоходного налога останется прежней в 10%. Как пояснили в комитете госдоходов, для тех, чья заработная плата будет выше установленного порога, налоговая нагрузка увеличится.

«У нас сейчас плоская шкала 10%. Со следующего года она будет 15% – при достижении годового дохода в 36 млн тенге физическое лицо переходит в ставку 15%. Если человек занят, у него есть несколько источников доходов, соответственно, на нем лежит ответственность – если он перевалит порог 36 млн тенге, он должен будет сдать просто декларацию», — говорит Жаныбек Нуржанов, заместитель председателя комитета госдоходов РК.

Хотя индивидуальный подоходный налог занимает второе–третье место по объёму поступлений в бюджет, его роль выходит далеко за рамки фискальной. ИПН, говорят эксперты, выполняет социальную функцию — сглаживание разницы в доходах между различными категориями населения.

«В принципе, я считаю это оправданно. То есть если человек больше платит, то он, если больше получает, то он больше платит. Есть такая расхожая идиома, касающаяся того, что богатый платит больше за свое спокойствие. Прогрессивная шкала, она, получается, служит как бы фискальным инструментом, можно сказать, выравнивания доходов между населением», — говорит Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

Прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога применяется во многих странах мира, прежде всего в развитых экономиках, в США и странах Европы. Такой подход считается более справедливым, поскольку учитывает реальный уровень доходов. Сегодня же налоговая нагрузка распределяется равномерно: одинаковые условия действуют как для микробизнеса с оборотом до миллиона тенге в месяц, так и для компаний с большим оборотом. Эксперты считают, что в этом случае один и тот же налог, не совсем корректно.

«Я бы, возможно, сделал бы какую-то переходную, например, выше 36, предположим, до какой-то цифры, 12-13 процентов, и дальше уже, например, на 70, возможно, 15 процентов, и дальше уже, например, выше 70, уже 20 процентов. Возможно, будут какие-то инструменты, чтобы как бы снизить этот ИПН, но тем не менее, учитывая, что сегодня всеобщая цифровизация, диджитализация, мне кажется, для Комитета госдоходов не проблема сегодня промониторить вообще все эти вещи», — говорит Бекнур Кисиков, экономист.

Эксперты считают, фискальная политика должна быть не только устойчивой, но и сбалансированной, чтобы минимизировать возможные негативные последствия и не провоцировать уход в тень.