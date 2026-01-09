Самозанятые столкнулись с проблемой после введения нового Налогового кодекса

С 1 января для них заработал новый специальный налоговый режим, однако многие самозанятые фактически не могут начать работу по новым правилам. Им предстоит проводить операции через специальные банковские счета, но ряд банков ещё не запустил их. Что делать самозанятым в этом случае?

‎Новый налоговый кодекс вводит специальный режим для самозанятых. Но начать работу по новым правилам они не могут. Об этом заявил политолог Газиз Абишев. Самозанятые должны оформиться через E-Salyq Business и работать через специальные счета в банках второго уровня. Но банки оказались не готовы к запуску спецсчетов.

«Люди пытаются зарегистрироваться как самозанятые и выбирают эту сферу сдачи квартиры, но дальше их не пускают в это приложение. То есть система недоработана. Когда они обращаются в банки второго уровня, они говорят, у нас пока нету этих спецсчетов. Когда начинаешь разбираться, понимаешь, что национальный банк принял поправки в правила, внеся туда детали о спецсчетах 31 декабря 2025 года, в последний рабочий день предыдущего года», — Газиз Абишев, политолог.

По прогнозам налоговых экспертов, счета появятся ближе к концу января. Пока самозанятые могут принимать деньги наличными или на карту. При этом этом существует риск, что налоговая впоследствии потребует подтверждения, какие деньги являются предпринимательским доходом.

«Я предпринимателям рекомендую, кто начнет пока принимать кэш без создания спецсчета, принимать на карточку в каком-нибудь банке непостоянном. И вот в рамках самозанятости принимать только на нее пока деньги и пробивать чек. Действительно, бардак с режимами, бардак совсем сейчас присутствует, и от одного до трех месяцев он еще будет присутствовать», — Дмитрий Казанцев, эксперт по налогам.

Эксперты отмечают, хотя изменения в налоговом кодексе касаются сотен тысяч предпринимателей, многие системы оказались не готовы работать по новым правилам с началом нового года.

«Я не удивлен, тут же проблемы с налоговым кодексом, с его содержанием, с его администрированием. E-Tamga та же система, почему предприниматели опасаются что теоретически должны возврат НДС очень быстро и оперативно. Но по факту очень много проблем«, — Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП».

Сейчас предприниматели оказались в подвешенном состоянии и вынуждены самостоятельно искать временные решения до тех пор, пока система не подстроится под новый налоговый кодекс.