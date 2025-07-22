Новый налоговый кодекс: что ждет рядовых казахстанцев

С нового года жить станет дороже и сложнее. Новый налоговый кодекс уже сейчас вызывает тревогу у экспертов и страх у бизнеса.

Базовая ставка НДС вырастет до 16%. Порог снизится до 40 миллионов тенге. Эксперты предупреждают: такие меры могут привести к серьёзному экономическому кризису. По оценке экономиста Марата Каирленова, реальные доходы 90% населения сократятся в среднем на 14%, такого падения страна не видела со времён 90-х годов.

Уже сейчас почти половина зарплаты уходит на продукты питания. При новой налоговой нагрузке расходы на еду, по прогнозам эксперта, могут вырасти до 60%. Денег будет хватать лишь на базовые нужды: питание, коммунальные услуги и частичную оплату кредитов.

Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП»: «Уровень нерабочих кредитов, которые просрочены свыше 90 дней. Доля таких кредитов вырастет до 18%, для сравнения сейчас 3%. С 3 до 18 — мы понимаем, что это когда свыше 10% уже считается индикатором банковского кризиса. Соответственно банки будут выдавать меньше кредитов».

Налоговые изменения затронут и реальный сектор. Производство может стать невыгодным, а покупательский спрос резко снизиться. Это чревато сокращениями и увольнениями, а значит повышением безработицы. На рынок, взамен Made in Kazakstan хлынут иностранные товары. Важным изменением станет трансформация упрощенного режима налогообложения, которая выгодна далеко не всем.

Дмитрий Казанцев, эксперт по налогам: «Когда мой конечный потребитель компания на общеустановленном режиме, то есть такая средненькая компания, то им становится невыгодно со мной работать. Потому что они не смогут сделать вычет. То есть, они выплатили миллион мне, вычета у них нет и они не смогут сэкономить на своем налоге 200 тысяч тенге, конечно такие компании скажут, Дима переходи на общеустановленный режим. И хочешь — не хочешь 300 тысяч компаний перейдут на общеустановленный режим».

Если раньше компании на «упрощёнке» платили 3% с дохода, то теперь налоговая нагрузка может вырасти до 10%, а в отдельных случаях и до 20%, не считая обязательного НДС. Дополнительно бизнесу придётся нести расходы на бухгалтерское сопровождение.

Нововведения также предусматривают отменены льготы для застройщиков и вводит НДС на банковские комиссии. Новый налоговый кодекс он вводится в действие с 1 января будущего года.