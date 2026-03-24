Налоги и бизнес. Что ждет их в 2026 году?

С 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс (НК). Он предусматривает масштабную реформу налоговой системы и затрагивает как юридические лица, так и индивидуальных предпринимателей.

Налоговое законодательство страны неоднократно корректировалось, однако со временем возникла необходимость более серьезных изменений. Основной целью реформы стало создание понятной и прозрачной системы налогообложения, которая будет удобна как для бизнеса, так и для госорганов.

Новый НК ставит перед собой несколько ключевых задач:

* упростить налоговое администрирование,

* повысить собираемость налогов,

* обеспечить прозрачность финансовых операций между субъектами бизнеса,

* создать условия для легального ведения предпринимательской деятельности.

Основные изменения

Наиболее заметное нововведение — изменение ставки налога на добавленную стоимость (НДС). С 2026 года базовая ставка НДС составляет 16%, что выше прежнего уровня. При этом для отдельных сфер предусмотрены льготные условия.

Например, для медуслуг и лекарственных препаратов действует сниженная ставка в размере 5%.

Кроме того, для некоторых видов деятельности предусмотрены переходные положения. Так, в 2026-м для ряда отраслей могут применяться пониженные ставки налога, однако в последующие годы они будут постепенно увеличиваться.

Еще одно важное изменение — порог постановки на учет по НДС. Теперь он составляет 10 000 МРП, что значительно ниже прежнего уровня. Это означает, что большее количество компаний будет обязано регистрироваться в качестве плательщиков НДС.

Изменения коснулись и корпоративного подоходного налога. Теперь его ставка будет дифференцироваться в зависимости от сферы деятельности. Для банков и игорного бизнеса она установлена на уровне 25%. Для производителей сельхозпродукции предусмотрена ставка значительно ниже — 3%. Компании, работающие в социальной сфере, в 2026 году будут уплачивать налог по ставке 5%, однако в дальнейшем она может увеличиться.

Существенные изменения произошли и в системе специальных налоговых режимов. Ранее действовало восемь различных режимов, однако в рамках реформы их количество сократили до трех. Это сделано для упрощения системы налогообложения и повышения ее прозрачности.

Введена также прогрессивная ставка индивидуального подоходного налога. Она будет применяться к доходам физических лиц, превышающим 8 500 МРП за год. Таким образом, налоговая нагрузка будет распределяться более справедливо — в зависимости от уровня доходов.

В рамках проводимой налоговой реформы в Казахстане упрощается налоговое администрирование и снижется налоговая нагрузка на бизнес. Теперь камеральный контроль будет проводиться с предварительным уведомлением налогоплательщика. При небольшой задолженности банковские счета предпринимателей блокироваться не будут. Если размер задолженности составляет от 20 до 45 МРП, то операции по банковским счетам будут временно приостановлены. В случае превышения 45 МРП счета подлежат блокировке с последующей описью имущества.

Реформа затронула также систему социальных платежей. Соцотчисления в рамках единого платежа снизятся до 18,1%. Планируется, что ставка будет постепенно уменьшаться до 2028 года. Одновременно обязательные пенсионные взносы работодателя увеличатся на 1% и составят 3,5%. Соцналог снизится почти в два раза — до 6%.

В целом новый НК направлен на модернизацию налоговой системы Казахстана. Ожидается, что изменения позволят сделать налоговое администрирование более понятным, снизить административные барьеры для бизнеса и повысить прозрачность экономических процессов.

Кайрат Кудияров,

заместитель руководителя управления госдоходов

по району Туран г. Шымкента