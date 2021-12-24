Сенаторы одобрили противоречивые поправки в закон о насилии над животными.

Они запрещают СМИ и пользователям соцсетей публиковать кадры жестокого обращения с животными. Мол, освещать проблему можно, но нельзя публиковать фото и видеоматериалы. И это при том, что как раз публикации в средствах массовой информации cподвигли чиновников пересмотреть ответственность за жестокое обращение с братьями меньшими.

«Проектом закона вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации и запрещение любых форм такой пропаганды. Устанавливаются обязанности владельцев животных по содержанию, учету, перевозке, разведению и их умертвлению. Проектом закона вводится обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета за счет владельцев с 1 сентября 2023 года. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населения, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств», — говорит министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

Живодёров ждут не только крупные штрафы — до трёх миллионов тенге, но и лишение свободы до одного года. Зверинцы, дельфинарии и контактные зоопарки обещают закрыть по всей стране. Власти ужесточают и требования к уходу за домашними питомцами. Казахстанцев обяжут чипировать четвероногих и ставить их на учет.

Общественники задаются вопросом, как доказывать факты издевательства, если придавать огласке видео будет запрещено?

«Ну как это нельзя? Если человек совершает это, он же для чего-то это делает. Мне кажется всеравно по-другому не накажешь. Если один увидел, другой показал, третий наказал»,- говорит жительница г. Шымкента.

«Думаю это просто закон. Просто людям надо себе говорить что это неправильно, что так нельзя поступать животными, что это тоже чья-то жизнь»,— рассказывает житель г. Шымкента.

«С одной стороны и правильно, с другой стороны неправильно. Хочется чтобы это и дети не видели и чтобы знали, что нельзя так поступать»,- говорит жительница г. Шымкента.

«Сейчас у нас везде видеокамеры, есть и глаза у людей в конце-то концов, думаю таким образом и накажут живодеров«,- говорит жительница г. Шымкента.

Зоозащитники выразили своё недовольство законопроектом. Они просят президента наложить вето на документ, который направили главе государства.

Коркем Усибалиева