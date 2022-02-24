Биометрическая система при сдаче экзамена на права появилась в автоЦОНах Шымкента

Теперь при сдаче теоретического экзамена на права в автоЦОНах Шымкента будет использоваться биометрическая система.

Человека будут идентифицировать по лицу, что позволит исключить сдачу экзамена посторонними людьми и снизить коррупционные риски.

«Биометрическая система — это новый тренд в сфере госуслуг и эффективный инструмент по борьбе с коррупцией. С каждым годом спрос на получение водительских прав растет. Поэтому мы работаем над этим чтобы этот процесс стал максимально прозрачным. Ежегодно порядка 400 тысяч человек получают госуслуги в автоЦОнах. Так, с начала года около 12 тысяч человек подавали заявки на получение водительских прав и заменили их»,- рассказал директор филиала Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент Данабек Исабеков.

Добавим, что для получения водительского удостоверения необходимо предоставить медицинскую справку по форме 073. Пройти медобследование шымкентцы могут в зданиях автоЦОНов, где специально для этого действуют медицинские кабинеты, а также кабинет психиатра и нарколога

Чтобы получить водительские права претендент должен сдать два экзамена – теоретический и практический. Теоретический состоит из 40 вопросов, что его сдать необходимо дать минимум 32 правильных ответа. Практический экзамен состоит из 12 заданий на автодроме.

У каждого есть возможность сдать экзамен до 3 раз. Если с трех попыток экзамен сдать не удалось, в следующий раз прийти на сдачу можно через 6 месяцев с даты последнего экзамена.

На сегодня в г. Шымкенте работают три специализированных ЦОНа, два из них оснащены автодромом. Оба автодрома доступны пять дней в неделю.