Новые Правила содержания животных в Шымкенте

Народные избранники утвердили правила содержания животных в городе Шымкенте. В соответствии с этим документом в центре города категорически запрещен забой скота. Это разрешено делать только в отдельных зонах в пределах городской черты. А это значит, что жалобы людей, соседствующих с домами, во дворах которых содержат крупнорогатый скот (КРС), мелко-рогатый скот (МРС), свиней и домашнюю птицу – услышаны.

Животных разрешили не везде

Итак, согласно новому документу, территория города Шымкента делится на три зоны по содержанию и разведению животных физическими и юридическими лицами.

1-зона: северная часть – от улицы Тулеметова по проспекту Байдибек би, микрорайон «Тассай», улица Тауке хана и до проспекта Жибек жолы; восточная часть – от улицы Сайрамской до улицы Акназархана; южная часть – от железно-дорожного вокзала к западу до реки Бадам; западная часть – от реки Бадам к северу по улице Тыныбаева, микрорайон «Катын копр» до улиц Аль-Фараби и Рыскулова, административно-деловой центр (АДЦ).

Здесь в месте расположения многоэтажных и частных домов категорически запрещено содержание и разведение сельскохозяйственных животных и птиц за исключением собак и кошек. Сделано это исключительно с целью охраны здоровья населения от болезней животных и обеспечения санитарной чистоты.

2-зона: микрорайоны «Самал-3», «Катын копр», «Ак жайык», «Достык», «Асар»-1, 2, «Кайтпас-1», «Кызылжар», «Забадам», «Нуртас», «Пахтакор», «Азат», «Каражол», «Каратобе», «Онтустик», «Сауле», «Жайлау», «Турлан», «Орманшы», «Тулпар», «Тассай», «Кызылсай».

Здесь разрешается содержание и разведение сельскохозяйственных животных и птиц с соблюдением ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований ТОЛЬКО в помещениях для скота в связи с отсутствием мест для выпаса животных и скотопрогонных дорог на этой зоне, согласно генеральному плану города Шымкента.

3-зона: присоединенные населенные пункты Сайрамского, Толебийского и Ордабасинского районов: Айкоп, Актас, Карасу, Текесу, Тауелсиздик 20 жыл, Жанаталап Игилик, Кайнарбулак, Бадам, Абдулабад, Бадам 1-2, Базаркакпа, Жалын, Жулдыз, Исфиджаб (Артель), Карабастау, Алтынтобе, Каратобе, Кызылсу, Утемыс, Таскен, Мартобе, Сайрам, Турдыабад, Шапырашты, Кызылжар-2, Достык т/а, Опытная станция, Бозарык -1, 2, 3, Акжар-1, 2, Казыгурт, Кокбулак, Ынтымак-1, 2, жилой массив «Жидели».

В этих населенных пунктах разрешается содержание и разведение сельскохозяйственных животных и птиц с соблюдением ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований и требований настоящих Правил в помещениях для скота и их выпас в свободных местах.

Владелец животного обязан

В документе прописаны и обязанности владельцев животных. Помимо всего прочего, приведу лишь некоторые из пунктов.

«…Владельцы животных обязаны:

– извещать подразделения местных исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, государственные ветеринарные организации, созданные местными исполнительными органами, органы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора о: вновь приобретенном (приобретенных) животном (животных), полученном приплоде, его (их) убое и реализации; случаях падежа, одновременного заболевания нескольких животных или об их необычном поведении и до прибытия специалистов в области ветеринарии, государственных ветеринарно-санитарных инспекторов принять меры к изолированному содержанию животных при подозрении в заболевании.

– извещать подразделения местных исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, государственные ветеринарные организации, созданные местными исполнительными органами, органы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора о: вновь приобретенном (приобретенных) животном (животных), полученном приплоде, его (их) убое и реализации; случаях падежа, одновременного заболевания нескольких животных или об их необычном поведении и до прибытия специалистов в области ветеринарии, государственных ветеринарно-санитарных инспекторов принять меры к изолированному содержанию животных при подозрении в заболевании;

– обеспечивать своевременную вакцинацию и диагностику своих животных для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности;

– беспрепятственно предоставлять государственным ветеринарно-санитарным инспекторам для ветеринарного осмотра перемещаемого (перевозимого) объекта;

– выполнять акты государственных ветеринарно-санитарных инспекторов;

– не допускать убоя животных для реализации без предубойного ветеринарного их осмотра и послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов…»

Напомним, попытки разработки подобного документа предпринимались на протяжении нескольких лет. Но народные избранники отказывались его принимать. Похоже, новая версия удовлетворила всех – и разработчиков, и народных избранников и местные исполнительные органы. Руководство города надеется, что поддержат Правила и горожане. Глава Шымкента Габидулла Абдрахимов попросил об этом горожан в своем специальном обращении.

«Я прошу наших граждан сигнализировать в акимат о тех фактах, когда люди у себя дома в центре города выращивают скотину. Тем самым нарушают санитарные нормы, из-за этого собираются мухи, всякая мошкара, вокруг вонь и антисанитария. Все. Этому пришел конец. Соответствующие Правила приняты. По ним мы и будет теперь работать», – подчеркнул градоначальник.

Альтернатива

Согласно Правилам, убой сельскохозяйственных животных, предназначенных для последующей реализации на мясоперерабатывающих предприятиях, должен производиться исключительно на убойных пунктах или убойных площадках (площадках по убою сельскохозяйственных животных).

Не секрет, что на одной из центральных улиц Шымкента – Дулати располагалось несколько пунктов забоя скота, откорма и продажи мелкого рогатого скота. После вступления новых Правил в законную силу, все эти пункты будут закрыты.

Но какова в этом случае альтернатива – может возмутиться реализатор мяса. Она есть.

В микрорайоне «Бозарык» построен специализированный цех. Он соответствует всем стандартам халяль* (халал). За смену в новом цеху могут разделывать до 240 голов мелкого и 60 голов крупного рогатого скота, 60 голов лошадей. Новый цех оснащен современным оборудованием. Здесь продумано все до мелочей – от момента поступления скота до комнаты-холодильника. Есть и так называемый зал ожидания для домашнего скота. Общая стоимость проекта 338 млн. тенге, причем, 361 млн. – инвестиционные средства сельскохозяйственного кооператива «Халал касап».

С готовностью нового объекта познакомился глава города Шымкента. Увиденным аким остался доволен и даже предложил владельцам цеха подумать над садом, который можно было бы разбить на прилегающей территории и созданием зоны отдыха.

Призовут к ответу

Владельцев животных, которые будут игнорировать Правила, ждет ответственность в рамках законодательства Республики Казахстан. Но главное, думаю, не размеры штрафов, а самосознание людей. Люди хотят жить в частном доме и иметь возможность наслаждаться прохладой двора, открывать окна, дышать свежим воздухом. Но из-за соседей, которые держат у себя свиней, птицу, баранов, лошадей или бычков, их дворы и дома наполняются вонью, которая витает вокруг. Люди не хотят сидеть за столом и есть еду, облепленную мухами – любительницами навоза и разносчиками заразы.

А в случае с домашними питомцами, нельзя мириться с собакой, что носится по детской площадке или просто по улице без сопровождения хозяина, без намордника. От такого животного не знаешь, чего ждать. Я не противник домашних питомцев, напротив, очень их люблю. Но в тоже время понимаю, что не животное виновато в том, что оно покусало соседского ребенка, не животное виновато, что вокруг – вонь и мухи. Во всем виноват ВЛАДЕЛЕЦ. И уж коли завел животное, помни, что ты несешь за него полную ответственность. А тем, кто забудет, напомнят люди в погонах. И это – правильно.

Саида Турсуметова

*Халяль, халал (с арабского – разрешенный) – «все то, что разрешено и допустимо в исламе» (противоположно хараму). Наиболее часто это понятие используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи.