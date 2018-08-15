В Шымкенте определены места для забоя скота в дни Курбан айта. Об этом сегодня сообщили представители духовенства и чиновники.

Во избежание распространения инфекции, согласно санитарным нормам в дни большого праздника жертвенных животных можно забить в специально отведенных местах для забоя скота по шести адресам.

Это: поселок Бозарык, ТОО «Халал Кассаб»-87015874893;

Жилой массив Сайрам в Каратауском районе, «Байтерек АГРО», 87014796210

мкр Сайрам, Сатыбалдиева 12, ТОО «Замин», 87024548060

Ул.Рашида 55, ТОО «Марат-КЗ», 8701 794 39 92

Жилой массив Каратобе, Енбекшинский район, крестьянское хозяйство «Рау», 8702 630 52 21

Жилой массив «Сайрам», Жанакурылыс, индивидуальный предприниматель Миркалиев, 8778 963 27 27.

Следует отметить, что стоимость забоя колеблется от 700 до 40 тысяч тенге. К слову, за зарезанный в неустановленном месте скот предусмотрен штраф. Служители мечети уверяют, что накрывать богатый дастархан и пытаться кого-то удивить, — не обязательно. Самое главное — это почитание Аллаха и чистые помыслы. Помянуть усопших можно и за скромным столом.

Жанат Тохтарбай