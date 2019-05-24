Фермеры Шымкента отказываются забивать скот в ожидании от Минсельхоза «правил игры» по субсидированию.

Палата предпринимателей бьет тревогу: выжидательная позиция фермеров ведет к убыткам и повышению цен на мясо. В Шымкенте фермеры ждут поправок в Правила субсидирования фермеров. Как известно, в марте 2019 года вышел Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан за №108 «Об утверждении Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства».

Однако в связи с необходимостью внесения некоторых изменений в данные Правила, крестьянские хозяйства приостановили забой крупного рогатого скота, опасаясь, что потом не смогут получить субсидий, сообщает Пресс-служба Палаты предпринимателей г. Шымкента.

«В городе Шымкент находятся 4 крупных хозяйства с поголовьем свыше тысячи голов КРС в каждом. Это откормочные площадки, которые претендуют на получение субсидий. Данные откормочные площадки вынуждены ждать выхода Правил, невзирая на ежедневные убытки по содержанию скота, готового к забою», — отмечает заместитель директора Палаты предпринимателей г. Шымкент Данияр Дармен.

По его словам, фермеры ждут поправок уже больше двух месяцев. Но пока не известны точные «правила игры» по субсидированию животноводства, фермеры замерли в ожидании.

По этой причине, сообщает Региональная палата предпринимателей, в Шымкенте ощущается острая нехватка с поголовьем скота для забоя, и как следствие – повышение цен на мясо в Шымкенте. По словам Данияра Дармена, проблема в оперативном порядке донесена до Министерства сельского хозяйства. И фермеры, и Палата предпринимателей в ожидании ответа.