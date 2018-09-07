В Медиа-центре МИР РК состоялся брифинг о совершенствовании законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием представителей департамента развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также АО «КазЦентр ЖКХ».

Как сообщил заместитель директора Департамента развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Маргулан Абдыкаримов, в целях реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства Министерством разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Законопроектом предусмотрены изменения в три Кодекса и 12 законов Республики Казахстан, из которых необходимо отметить такие концептуальные поправки:

1. урегулирование деятельности органов управления путем создания в каждом многоквартирном жилом доме объединения собственников имущества в форме некоммерческой организации;

2. создание единой информационной системы жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства для урегулирования взаимоотношений между собственниками квартир, местными исполнительными органами, органами управления, управляющими и сервисными компаниями;

3. установление минимального размера эксплуатационных расходов;

4. регламентация механизмов сбора средств на текущий и капитальный ремонты жилых домов;

5. наделение местных исполнительных органов:

— дополнительными полномочиями по осуществлению контроля в сфере газа, газоснабжения и надзора за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры;

— возможностью финансирования работ направленных на придание единого архитектурного облика города, ремонтом и заменой лифтов с последующей компенсацией участниками объединения собственников имущества затрат;

— с организацией сноса аварийных многоквартирных жилых домов;

6. урегулирование деятельности жилищно-строительных кооперативов.

Одним из основных новшеств Закона «О жилищных отношениях» является создание и внедрение Единой информационной системы жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства.

«Система позволит сформировать единое информационное пространство в сфере ЖКХ, обеспечив прозрачность взаимоотношений между обслуживающими компаниями и собственниками жилья, а также контроль за расходованием их средств и деятельностью управляющих компаний и энергоснабжающих предприятий. Вся получаемая информация будет анализироваться и использоваться на государственном уровне для эффективного управления отраслью, что напрямую повлияет на уровень и качество жизни населения», — отметил заместитель председателя правления АО «КазЦентр ЖКХ» Мейржан Майкенов.

Законопроектом учтены все рекомендации по итогам круглых столов Мажилиса Парламента РК, депутатских групп, поручений Правительства и Администрации Президента РК, позволяющие обеспечить прозрачность во взаимоотношениях между собственниками имущества, обслуживающими организациями и управляющими компаниями, а также регламентировать механизмы сборов средств на текущий и капитальный ремонты жилых домов.

На сегодняшний день Законопроект доработан с учетом замечаний Администрации Президента Республики Казахстан и юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан и согласован со всеми заинтересованными государственными органами.

Сроки внесения законопроекта согласно Плану законопроектных работ в Мажилис РК – сентябрь текущего года.