Малоинвазивная эндоскопия доступна в рамках ОСМС

Под местной анестезией при помощи гибкого эндоскопа, оснащенного видеокамерой, подсветкой и хирургическим инструментом, врач находит полип, подхватывает его специальной петлёй, удаляет и сразу прижигает.

Такой малоинвазивный способ исключает кровотечение и обеспечивает быстрый процесс реабилитации.

Ерлан Абдрашев, заведующий отделением эндоскопии НЦХ им. А.Н. Сызганова г. Алматы:

«У нас планируется 5 пациентов первому пациенту 70- лет диагноз у него доброкачественные полипы желудка , мы их все удалили, ставлять их нельзя , потому что , они могут перейти в рак, если в толстой кишке оставить новообразование , то обязательно в 100% случаях наукой доказано переходит в рак».

Медицина не стоит на месте и очень важно идти в ногу со временем. По словам эндоскописта Армана Жаркинбаева, мастер-классы от высококвалифицированных специалистов способствуют развитию качественной медицинской помощи в Шымкенте.

Арман Жаркинбаев, заведующий отделением эндоскопии диагностического центра г.Шымкента:

«Цель этого мастер-класса дальнейшее развитие эндоскопической службы в Шымкенте, проведение более сложных операций именно эндоскопических и оказание высокоспециализированной помощи населению.Такие операции проводятся в рамках ОСМС».

Часто новообразования полипов долгое время не проявляют себя, однако несвоевременное удаление может привести к тяжелым последствиям, а именно к онкологии. Врачи не устают напоминать: регулярные профилактические осмотры — могут сохранить самое главное — жизнь.