В Туркестанской области обсудили новые туристические проекты с китайскими инвесторами

В акимате Туркестанской области состоялась встреча с инвесторами из Китай, на которой обсудили реализацию новых проектов в сфере туризма. Переговоры провёл заместитель акима области Канат Кайыпбек.

Он подчеркнул, что регион открыт для сотрудничества и готов поддерживать инвестиционные инициативы.

«Туркестанская область всегда готова к сотрудничеству с иностранными компаниями. Сегодня при участии китайских инвесторов в регионе успешно реализуется ряд крупных проектов, особенно в сферах сельского хозяйства и промышленности. Мы готовы поддержать проекты, способствующие развитию туризма», — отметил Канат Кайыпбек.

Представители инвесторов презентовали проекты по развитию туристической инфраструктуры, включая установку смотровых площадок и капсульных домов в зонах отдыха.

Они сообщили о планах начать строительные работы уже в конце марта и выразили готовность к активному сотрудничеству с местными властями.

По итогам встречи стороны договорились о развитии взаимовыгодного партнёрства.

Ожидается, что новые проекты повысят туристическую привлекательность региона и внесут вклад в экономическое развитие области.