В Шымкенте утвердили размер единовременных выплат

Стало известно какая финансовая благодарность будет оказана ветеранам Великой Отечественной войны в Шымкенте.

К сожалению, 79 весну Великой Победы в третьем мегаполисе вместе с соотечественниками встретят всего два ветерана — 99-летний Мураталы Толепбергенулы и отметившая вековой юбилей Нина Мосунова. В этом году им выдадут по 2 млн тенге. Были внесены изменения и в ряд других выплат

В этом году ветеранам Великой Отечественной войны в Шымкенте будет выдана помощь в размере двух миллионов тенге. В прошлом году объем оказанной им единовременной помощи составлял 1 млн 329 тысяч тенге. Данное предложение было внесено акимом города на внеочередной сессии маслихата. Также изменилась сумма финансовой помощи ветеранам тыла.

Сабыржан Арапбай,заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты г. Шымкента:

«В соответствии с решением маслихата 9-го мая, участникам Великой Отечественной войны на сегодняшний день должны были выдать единовременную помощь в размере 1-го миллиона трехсот двадцати девяти тысяч тенге. Но в этом году решили увеличить финансирование. С этого года будет произведена выплата ветеранам в размере двух миллионов тенге.

Кроме того, 7-го мая, ко Дню защитника Отечества, лицам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны, выплатят 166 тысяч 140 тенге. Раньше выделяли 132 тысячи.

Ветеранам тыла Великой Отечественной войны в прошлом году выдали по 44 тысячи 304 тенге, в этом году в связи с изменением размер увеличен до 55-ти тысяч трёхсот восьмидесяти тенге».

Вырастет единовременная социальная выплата, для участников декабрьских событий 1986 года и жертвам политических репрессий. В этом году они получат 239 тысяч 980 тенге. В связи с закрытием Семипалатинского испытательного ядерного полигона, лицам, ставшим инвалидами вследствие ядерных испытаний и непосредственно участвовавшим в ядерных испытаниях, оказывается единовременная социальная помощь в размере сорока пяти МРП.

Сабыржан Арапбай, заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты г. Шымкента:

«Индивидуальные помощники, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы, после посещения санаторно-курортного лечения, в качестве компенсации будут возмещены государством в размере 40-ка МРП, то есть 147 тысяч 680 тенге».

Кроме этого, с этого года индивидуальных помощникам инвалидов первой группы с затруднённым передвижением будет оказана социальная помощь на санаторно-курортное лечение в размере ста сорока семи тысяч шестисот восьмидесяти тенге. Выплаты выдают один раз в год для возмещения стоимости пребывания индивидуального помощника в санаторно-курортной организации.