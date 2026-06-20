ФК «Туран» из Туркестана одержал крупную победу

В матче 10-го тура Первой лиги Туран», на своем поле принимал команду «Актобе-Жас». Хозяева устроили соперникам форменный разгром и выиграли соперников с сухим счетом – 4:0. Счет в матче на 11-й минуте открыл Мирас Турлыбек.

На 24-й минуте Карам Султанов удвоил преимущество «Турана». Во втором тайме хозяева продолжили атаковать, и на 77-й минуте отличился Темирлан Мурзагалиев. Точку в матче поставил Саят Бактыбай, реализовавший пенальти на 84-й минуте.



Туркестанцы укрепили свои позиции в турнирной таблице и сейчас они находятся на третьем месте. Горожане, пришедшие поддержать свою команду, на протяжении всего матча создали по настоящему футбольную атмосферу.

За встречей также наблюдал и аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который пришел поддержать местную команду. Администрация туркестанского клуба организовала для болельщиков конкурсы и розыгрыши призов. В перерыве перед зрителями выступил известный певец Айкын Толепберген