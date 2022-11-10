Министр экологии встретится с жителями Шымкента

11 ноября 2022 года в 15:00 часов состоится встреча Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешева с населением Шымкента.

Встреча пройдет по адресу г.Шымкент, пр.Тауке хана, 5, конференц-зал (340 аудитория) Южно-Казахстанского университета имени М.Ауезова. Онлайн-трансляция будет проводиться в прямом эфире на официальной странице Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и акимата г.Шымкент в социальной сети «Facebook», «Youtube».

Ваши вопросы и предложения вы можете задать на встрече с Министром, либо направить, используя следующие каналы связи: на WhatsApp номер: сот. 8(708)132 78 66 и на электронный адрес: surak@ecogeo.gov.kz.

В рамках проведения встречи с населением планируется проведение:

1) встречи с некоммерческими и общественными организациями;

2) личный прием граждан;

3) брифинг с региональными средствами массовой информации.

Для записи для встреч просим обращаться по тел.сот.8 (708) 132 78 66, 8 (701) 788 54 56, 8 (776) 001 05 79.

Приглашаем граждан принять активное участие и задать вопрос Министру экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.