ТОО «Integra Construction KZ» выделили 100 млн для пострадавших в Костанайской области

Сила в единстве. Такого девиза придерживаются дорожники ТОО «Integra Construction KZ».

ТОО «Integra Construction KZ» оказало материальную помощь в размере 100 млн тенге Единому общественному фонду «Қайырымдылық KZ» для сбора денег пострадавшим от пожаров в Костанайской области.

Ежегодно Integra Construction KZ выполняет капитальный ремонт железнодорожных путей для Костанайского отделения дороги. В области проживают работники предприятия.

Integra Construction KZ обеспокоено чрезвычайной ситуацией и призывает другие организации Казахстана совместными усилиями оказать помощь в восстановлении последствий пожара.