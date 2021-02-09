Для предупреждения селей и паводков из-за осадков в городе Шымкент департамент по чрезвычайным ситуациям перешел на усиленный режим работы.

Ведется ежедневный мониторинг уровня воды на реках и водохранилищах (на опасных участках) на территории города, а также на постоянной основе с департамента по ЧС Туркестанской области получают данные по запасам снега в горных районах, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Кроме того, приведены в готовность мобильные группы из 100 человек, 30 мотопомп, для оперативного возведения дамб при необходимости, подготовлены 580 мешков, наполненных песком.

В настоящее время уровень воды в реках Бадам, сайрам-су, на водохранилищах Бадам, Тогус, Текесу, Акжар стабильный.

Стоит отметить, что на днях заместитель акима города Маулен Айманбетов провел аэровизуальный контроль над водохранилищами Бадам, Тогыс, Текесу, Акжар и местами, подверженными затоплению.