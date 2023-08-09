9 лет тюрьмы запросил прокурор для экс-чиновника Туркестанской области

Гособвинитель просит суд признать экс-руководителя управления общественного развития Туркестанской области Дамира Джунусова виновным в присвоении многомиллионных средств во время чрезвычайного положения в стране.

10 августа в Туркестанском городском суде прошли прения сторон по делу о хищениях 240 миллион тенге, сообщает Orda.kz.

Джунусову вменяют обвинение, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере». В качестве наказания прокурор просит назначить ему девять лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Помимо Джунусова в деле фигурируют ещё двое обвиняемых по этой же статье –Динмухамед Жакыпбек и Ербол Дайрашев. Первому прокурор запросил аналогичное наказание, а Дайрашеву – восемь лет тюрьмы с десятилетним запретом занимать должности на госслужбе.

Отягчающим вину обстоятельством прокурор просит признать совершение ими уголовного правонарушения во время чрезвычайного положения в стране.

В то же время смягчающим вину обстоятельством прокурор считает наличие чистосердечного признания подозреваемых и частичное погашение ущерба.

В ходе прений выступил Калдарбек Ауелбеков, адвокат Дамира Джунусова. Он подчеркнул, что его подзащитный признал вину ещё в начале следствия и к сегодняшнему дню успел частично возместить причинённый ущерб.

«Прошу переквалифицировать действия моего подзащитного со 189-й статьи на 195-ю статью УК РК. В таком случае он, будучи неизолированным от общества, сможет погасить полностью ущерб государству», – заявил адвокат.

Джунусов занимал должность руководителя управления общественного развития Туркестанской области с октября 2019-го по сентябрь 2021 года. После ухода с этой должности Джунусов занимал руководящие должности в министерстве информации и общественного развития РК.