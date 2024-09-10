Осужден чиновник, присвоивший 700 млн бюджетных средств

Бывший руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района осужден на 8 лет по обвинению в растрате средств, выделенных на благоустройство жилых домов.

Обвинение было доказано в суде, и трое обвиняемых получили наказание в виде лишения свободы.

Бывший руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района был осужден на 8 лет за растрату 700 миллионов тенге, выделенных на благоустройство дворов жилых домов с 2019 года путем превышения сметной стоимости объекта. В ходе суда его вина была доказана.

Сабит Туреханов, судья межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента: «Подсудимый, используя своё служебное положение и действуя по предварительному сговору, разработал завышенные сметные документы на благоустройство жилых дворов. Он присвоил имущество на сумму около 700 миллионов тенге. В суде стало известно, что детские площадки, построенные по завышенной стоимости, быстро пришли в негодность. Экспертиза подтвердила это, и были обнаружены документальные доказательства растрат».

Эта деятельность продолжалась до 2022 года. Жители домов вдоль проспекта Республики жалуются, что площадки, построенные по завышенной цене, начали разрушаться уже через год. Многие из них теперь не пригодны для использования.

Лариса Гильтман, председатель дома №21: «Один год — и всё развалилось. Сейчас площадки нет, дети не играют. Я говорила, что одной площадки на четыре дома недостаточно, но в ответ слышала только обещания. Рядом, в других домах, площадки хорошие, а у нас всё плохо».

Осужденные скрывали вырученные деньги и уклонялись от уплаты налогов. Они также занимались подделкой документов. За это директор и учредитель подрядной компании получили аналогичные приговоры.

Сабит Туреханов, судья межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента: «Люди, причастные к делу, не задекларировали доходы и не платили налоги, что привело к ущербу государственному бюджету в размере 194 миллионов тенге. Третье лицо подделало документы. Всё это было доказано в суде, и каждому из них было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы».

Бывший руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района лишён права занимать государственные должности пожизненно. Он будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности. При этом подсудимые частично не признали свою вину. Приговор ещё не вступил в силу.