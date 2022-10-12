Урну с гербом установили в одной из сельских школ

Неприятный и даже оскорбительный инцидент произошел в Толебийском районе Туркестанской области.

Как сообщили в полиции, нарушителей стражи нашли благодаря мониторингу в социальных сетях. Кто поставил урну с госсимволом, в департаменте полиции не уточнили. Известно, что на замдиректора школы составлен административный протокол.

«Данное обстоятельство сразу привлекло внимание стражей порядка. Полицейские Толебийского района провели всестороннюю проверку и установили, что инцидент произошел в школе. В результате на заместителя директора по учебной части данной школы составлен административный протокол по статье «Нарушение порядка использования государственного флага Республики Казахстан, Государственного герба Республики Казахстан, а также использования и исполнения Государственного Гимна Республики Казахстан». Кроме того, заместитель директора была строго предупреждена о важности государственных символов и их защите в рамках закона»,- рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.