Шымкент продолжает жить в условиях аномальной жары. Столбики термометров уже несколько дней держатся выше 40 градусов. В такую погоду резко растет спрос на прохладительные напитки и мороженое.



В жаркие дни спрос на мороженое традиционно увеличивается в несколько раз. Особенно популярны классический пломбир, эскимо и фруктовый лед.

Покупают его практически все — от детей до пенсионеров:



«Мне нравится шоколадное мороженое, потому что мне самому нравится шоколад, и оно спасает от жары».

«Мне нравится шоколадное мороженое, я покупаю его каждый день. Меня это очень спасет от жары».



Цены на мороженое заметно отличаются. Самый простой вафельный стаканчик сегодня можно купить примерно за 150–200 теңге. Пломбир обойдется в среднем в 200–400 теңге, рожки известных производителей стоят около 600 теңге, а за импортные премиальные десерты придется заплатить больше 1000 теңге.



Камиля, продавец: «В основном ленгерское мороженое, сливочное, шоколадная крошка. Я даже своим детям, внукам предлагаю, всегда мы кушаем ленгерское мороженое. Оно сливочное очень вкусное. Они через ГОСТ все равно же проходят, более качественное, можно не бояться, спокойно можно кушать, чем разливное. Я например разливное мороженое никогда не предлагаю».



Врачи напоминают: несмотря на популярность мороженого, злоупотреблять им не стоит. Особенно если человек долго находился на солнце.

По словам Евгении Казанцевой, врача-педиатра резкое охлаждение организма может стать причиной воспаления горла или простуды: «Ну что, сказать о прохладительных напитках и мороженом в такую жару, я как детский врач не рекомендовала бы детям в жару давать мороженое, потому что большая разница температуры воздуха, низкая температура мороженого или напитка, оно сразу даст спазм сосудов, это не очень хорошо для слизистой полости рта, для слизистой пищевода, можно конечно мороженое есть, но нужно ребенка и любого человека адаптировать. Мороженое должно быть не такое холодное. Кушать на улице мороженое я не рекомендую, особенно это касается разливного мороженого. Возможное отключение электроэнергии, оно несколько раз размораживается, перезамораживается, и поэтому моя рекомендация это пить воду».



Специалисты советуют есть мороженое небольшими порциями и не забывать, что лучший способ пережить жару — соблюдать питьевой режим, носить головной убор и по возможности находиться в тени.