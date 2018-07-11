Житель Туркестанской области получил полмиллиона тенге от Министра культуры и спорта. 500 тысяч тенге Азамат Сапар выиграл благодаря мастерству владения турником.

В рамках празднования 20-летия Астаны в национально-культурном комплексе «Этноаул» состоялось торжественное награждение участников Challenge Street Workout, объявленного в конце апреля.

Всего на конкурс поступило 167 заявок из разных регионов Казахстана, а также от наших соотечественников в США, Китае.

Как отметили члены жюри, авторы роликов подошли к челленджу со всей ответственностью, продумав сценарий, добавив креатива и иногда даже юмора. Из 167 заявок приняты в работу 126, причем больше всего из Алматы, Астаны, Талдыкоргана и Карагандинской области.

Среди участников немало знаменитостей: Серик Сапиев, Адиль Ахметов, Кайрат Нуртас, Денис Тен, Галиб Джафаров, Канат Ислам, Жаксылык Ушкемпиров, Юрий Мельниченко, Нурбакыт Тенизбаев, Асет Иманбаев, Ардак Назаров, Молдир Ауельбекова, группа «Меломен». Свои заявки представили и учреждения – Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва, санаторий Жаркент Арасан, управление физической культуры и спорта Актюбинской области и другие, а также представители власти – аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар.

Приветствуя героев вечера, министр культуры и спорта поздравил казахстанцев с 20-летием столицы и отметил значимость ЗОЖ в жизни человека.

«Я благодарю всех участников челленджа! Замечу, что это не последняя наша акция, которая будет призывать Казахстан к занятию спортом!» — подытожил Министр.

Весь период велось голосование за лучший ролик. В итоге победителем стал Эльдар Ягьяев из Актау, набравший почти 10 тыс. голосов. Теперь в его городе появится профессиональная площадка StreetWorkout, подаренная организатором – министерством культуры и спорта РК.

«Мы обязательно в скором времени построим спортивную площадку в городе Актау», — сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

Стоит отметить, что активно поддерживали своих атлетов жители Талдыкоргана и Сатпаева.

Специальный приз в размере 500 000 тенге получил житель Туркестанской области Азамат Сапар, который удивил жюри многообразием трюков, выполненных в разное время года. Получая награду, он поблагодарил Арыстанбека Мухамедиулы за оценку его стараний и выразил огромную благодарность за возможность показать свои умения всей республике.

Поощрительные призы получили Муса Туркумбаев из Актобе – 8-летний рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Казахстана, а также его ровесник из г. Алматы Саят Дуйсенби. Академия МВД РК из города Костанай, получила награду за «Лучший командный видео-ролик», Шынболатов Толагай был отмечен «Лучшим мотивационным роликом».