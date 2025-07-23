Изнуряющая жара сохранится до конца июля

Июльская изнуряющая жара, похоже, еще не скоро отпустит Шымкент. По данным синоптиков, до 29 июля температура не опустится ниже 38–40 градусов тепла. В такую жару специалисты призывают уделить внимание здоровью детей и пожилых людей.

В Шымкенте изнуряющая жара продлится ещё неделю. Синоптики предупреждают, что до 29 июля температура воздуха достигнет 38–40 градусов. С начала лета в мегаполисе температура уже несколько раз побивала рекорды. Самая высокая зафиксированная температура +44,4 градуса. Это значительно превышает климатическую норму, отмечают специалисты.

Мейрбек Кахарбеков, инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Туркестанской области: «Сильная жара +38…+40 градусов ожидается до 29 июля. 29-го жара немного спадёт до 34–36 градусов. Что касается ветра, до 23 июля будет дуть северо-восточный ветер, днём его порывы усилятся до 15–20 м/с».

Врачи советуют в такую погоду не находиться долго на улице, пить больше жидкости и в полуденные часы оставаться в тени. Также особую осторожность должны соблюдать люди с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, гипертонией, сахарным диабетом.

Райгүл Есеналиева, заведующая отделением станции скорой медицинской помощи Шымкента: «На солнце обязательно нужно надевать головной убор. Лучше носить светлую одежду. Нужно чаще принимать душ и пить больше воды. Не ледяную, а прохладную воду. Чтобы избежать порчи пищи, еду лучше готовить только на один день и не оставлять на завтра. В жару продукты быстро портятся».

Ослабление жары ожидается не ранее, чем через неделю. Поэтому специалисты призывают строго соблюдать меры предосторожности. Несмотря на кратковременное понижение температуры, синоптики предупреждают, что жара может вернуться до конца лета. А пока синоптики и медики предупреждают, шымкентцы стойко переносят жару благодаря чувству юмора и создают все новые мемы.