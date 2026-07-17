Интернет в Казахстане: почему скорость падает, а цены — нет?

Пока мировой мобильный интернет продолжает ускоряться, Казахстан уверенно движется в обратном направлении. Данные Ookla за май 2026 года фиксируют системную деградацию сети: страна потеряла сразу 6 позиций в мировом рейтинге, опустившись на 56-е место, передает Energyprom.kz.

1. Статистика падения

Скорость: С января по май медианная скорость упала с 100,2 Мбит/с до 88,11 Мбит/с. Потеря в 12,1% всего за пять месяцев.

Глобальный разрыв: В то время как мир прибавил 3,7% скорости, Казахстан потерял 12%. Отставание от среднемирового показателя увеличилось почти втрое: с 8,9 Мбит/с до 25 Мбит/с.

Рейтинг: Мы упали с 50-го на 56-е место. Это не просто цифры — это прямой индикатор того, что инфраструктурные инвестиции не поспевают за ростом нагрузки.

2. Главный миф развенчан: дело не в географии

Оправдания операторов о «сложной географии» и «масштабах страны» больше не выдерживают критики. Бразилия, территория которой превосходит казахстанскую, занимает 5-е место в мире с показателем 266,32 Мбит/с. Огромная площадь — не препятствие для развития, если есть реальные вложения в технологии.

3. Столицы в стагнации

В мегаполисах ситуация критическая:

Алматы: -24 позиции в мировом рейтинге городов. Скорость упала на 22% с начала года.

Астана: -17 позиций. Несмотря на символический рост в мае, общее падение с января составило 17,4%.

Контраст: Пока наши столицы «тормозят», Ташкент демонстрирует агрессивный рост (+27% скорости с января). Преимущество Астаны и Алматы перед узбекской столицей тает катастрофически быстро — разрыв в скорости сократился в 3 раза.

Почему это важно?

Мы переходим из статуса регионального лидера в категорию догоняющих. При текущей динамике вопрос стоит не в том, когда нас обгонят, а в том, как долго мы сможем скрывать технологическую деградацию за маркетинговыми акциями. Качество связи падает, при этом операторы не снижают стоимость тарифов — по факту, абоненты платят больше за услугу, которая становится всё менее эффективной.