В Шымкенте стартовал чемпионат РК по стендовой стрельбе

В Шымкенте проходит чемпионат Республики Казахстан по стендовой стрельбе. В соревнованиях принимают участие 120 спортсменов из Астаны, Алматы, Шымкента, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской и других областей. Соревнования проходят на современном стрельбище, оснащённом новым оборудованием, соответствующим всем международным стандартам.



Лидия Башарова, мастер спорта по стендовой стрельбе: «Я представляю честь страны, состою в национальной сборной РК, завоевываю медали, поднимаю рейтинг, и мне очень нравится этот спорт, мне очень нравится это дело. Я подхожу к этому с душой, с энтузиазмом, всегда люблю преодолевать какие то препятствия, Это большой старт, много молодых спортсменов которые только начинают свой путь, много взрослых спортсменов которые показывают молодым спортсменам куда стоит идти, к чему стоит стремиться. Я хочу дальше развиваться, совершенствоваться в этом спорте, дальше представлять нашу страну, завоевывать только золото и идти вперед».



На сегодняшний день стендовая стрельба считается одним из приоритетных и медалеемким видом спорта в Казахстане, поэтому развитию этой дисциплины уделяется особое внимание.



Олег Почивалов, генеральный секретарь казахстанской национальной федерации спортивной стрельбы: «Мы возлагаем большие надежды, стендовая стрельба за последний Олимпийских цикл доказала что она входит в пятерку видов спорта Казахстана, является приоритетным видом особенно в Шымкенте, благодаря нашему руководству города, поддержки, а также Министерства туризма спорта. Многие мероприятия которые должны были проходить В Катаре, в Кувейте, мы эти мероприятия и события перенесли в Шымкент».

Чемпионат Казахстана продлится до 15 марта. В ближайшее время спортсмены примут участие в рейтинговом этапе Кубка мира, который состоится в Марокко, а в мае их ждёт чемпионат Республики Казахстан среди молодёжи. Эти соревнования станут важной частью подготовки национальной сборной.