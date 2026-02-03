Сборная Казахстана по стендовой стрельбе готовится к Кубку мира

В 2026 году в состав штатной сборной команды Казахстана по стендовой стрельбе вошли 34 спортсмена, 16 из них из Шымкента.

В прошлом году сборная завоевала 93 медали на международных и республиканских соревнованиях. В Дохе национальная команда заняла первое место в общем рейтинге. Ольга Хайлова внесла личный вклад в этот успех, отстрелявшись на золотую и бронзовую медали.



Ольга Хайлова, член сборной РК по стендовой стрельбе:

«Я лично взяла золото и бронзу. Командой, вместе с представительницами города Алматы и Астана, мы заняли командное первое место. На самом деле каждая медаль спортсмена — это не только его личный результат, это заслуга огромной команды».



Максим Почивалов, занявший второе место в личном зачёте на чемпионате Азии и ставший победителем в командном первенстве, считает, что эти результаты стали важным этапом в его спортивной карьере. В дальнейшем стрелок намерен посвятить свою жизнь спорту.

Максим Почивалов, член сборной РК по стендовой стрельбе:



«Мои цели, я хочу занять первое место на чемпионате или Кубке мира, желательно конечно медали на Олимпиаде. Вообще, стрельба для меня это не просто спорт для здоровья, стрельба мне очень нравится и хотелось бы как можно больше в ней оставаться, посвящать ей жизнь».



В 2025 году в Шымкенте состоялся Чемпионат Азии по спортивной стрельбе, объединивший два олимпийских вида спорта — пулевую и стендовую стрельбу. Турнир собрал более 1500 участников из 27 стран Азии. Сборная команда Казахстана заняла второе место в общекомандном зачёте, добыв в общей сложности 70 медалей.

Александр Хасянов, страший тренер по стендовой стрельбе:



«Шымкент не проиграл ни одних соревнований, представляя нашу страну. На всех Азиатских играх наши спортсмены привозили медали, причем 4 года назад наши спортсмены привезли первые 3 золота для страны».



В марте стартует первый этап Кубка Казахстана по стендовой стрельбе. В мае стрелков ждет Кубок мира, который пройдет в Алматы. А в июле юниоров примет Чемпионат мира в Германии.