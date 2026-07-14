В Шымкенте ликвидировали подпольный цех по производству поддельного MacCoffee

В Шымкенте пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного кофе «MacCoffee» 3 в 1. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Незаконное производство было выявлено в ходе совместной оперативной проверки сотрудников органов юстиции и департамента полиции. Цех, расположенный в обычном гараже, работал в антисанитарных условиях, после чего его деятельность была приостановлена.

По данным ведомства, гражданин «С» закупал сырье сомнительного качества, после чего фасовал растворимый кофе в упаковки с использованием термозапайщика и незаконно наносил товарный знак MacCoffee. Готовую контрафактную продукцию реализовывали через небольшие магазины и торговые точки города.

В ходе проверки изъято более 4 тысяч упаковок с товарным знаком MacCoffee 3 в 1, а также оборудование, использовавшееся для производства продукции: термозапайщик, весы и упаковочные материалы.

Согласно официальному заявлению правообладателя, изъятый товар является контрафактным, не соответствует требованиям качества и может представлять угрозу здоровью и жизни потребителей.

В отношении гражданина «С» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 158 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях — незаконное использование чужого товарного знака. Материалы дела направят в суд для рассмотрения и принятия процессуального решения.